Kuşadası Meclisi'nde yumruklu kavga! CHP’li meclis üyesi İYİ Partili yöneticiye çirkin saldırı

CHP yönetimindeki belediyelerde kavga görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Aydın'ın Kuşadası Belediyesi oldu. Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, CHP'li Başkan Ömer Günel'in tartışmalı kararları tansiyonu yükseltti. Gerilimin arttığı anlarda, CHP'li Meclis Üyesi Birtan Tütüncü, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Fikret Erol Avcı'ya yumrukla saldırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2025 18:18
Kuşadası Belediyesi 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı Davutlar'da gergin başladı. SABAH'da yer alan habere göre, İYİ Parti grubu kendilerine söz verilmemesi üzerine tepki gösterdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel toplantıya ara vermek zorunda kaldı ve Belediye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoyu kestirtti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ GERGİNLİĞİ

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın sanıklarına 332 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı. İddianamede yer alan sanıklar Serdar Ocak, Aziz Murat Kongül, Harun Kongül'ün ortağı olduğu firmanın 2020, 2021, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan Kuşadası Belediyesi'nden araç ve iş makinesi kiralama ihaleleri aldığı anlaşılmıştı. Davutlar'da düzenlenen Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı bu gerginlikle başladı. Toplantı salonuna çok sayıda Kuşadası Belediyesi Zabıtası görevlendirildi. Toplantı sürerken, Başkan Günel, "Gündem dışı soruları yazılı olarak verebilirsiniz, sözlü talep edemezsiniz", ifadelerini kullandı. Yazılı önergeleri de İdari Birimler cevaplandırır diyerek, İYİ Partili Meclis Üyelerinin "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü yapılanmasının Kuşadası Belediyesi'yle ilgili iddialarına" ilişkin sorulara sessiz kalan Başkan, meclis üyelerine söz vermeyince toplantı salonunda tartışmalar çıktı.

ÖMER GÜNEL CEVAP VERMEDİ

İYİ Parti grubunun Kuşadası Belediye Meclisi Toplantısı'nda basında çıkan iddiaları dile getirmesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı gündemimizde yok diyerek cevaplamadı. "Meclisi provoke ediyorsunuz" diye suçlayan Başkan Günel, ısrarlı soruları tersleyerek cevapladı. Günel'in bu tavrı sonrası Meclis Salonu birbirine girdi.

İYİ PARTİLİ BEHÇET ALP'TEN DİKKAT ÇEKEN SALDIRI PAYLAŞIMI

Olay, meclis toplantısı sırasında izleyici bölümünde yaşandı. İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Alp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Belediye Meclis Toplantısında CHP'li meclis üyesi Birtan Tütüncü tarafından, izleyici bölümünde birlikte oturduğumuz İlçe Başkan Yardımcımız Fikret Erol Avcı'ya yönelik yumrukla saldırıda bulunulmuştur. Yazıklar olsun!"