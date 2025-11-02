02 Kasım 2025, Pazar
Kuşadası Meclisi'nde yumruklu kavga! CHP’li meclis üyesi İYİ Partili yöneticiye çirkin saldırı
CHP yönetimindeki belediyelerde kavga görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Aydın'ın Kuşadası Belediyesi oldu. Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, CHP'li Başkan Ömer Günel'in tartışmalı kararları tansiyonu yükseltti. Gerilimin arttığı anlarda, CHP'li Meclis Üyesi Birtan Tütüncü, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Fikret Erol Avcı'ya yumrukla saldırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2025 18:18