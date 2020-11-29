Vergi borcu olanlar dikkat! İşte yapılandırma başvurusu yapmanın yolu







Milyonlarca vatandaşın kamuya olan vergi, ceza ve prim borçlarını kapsayan yapılandırma düzenlemesi ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. Bununla ilgili genelgeler de yayımlanarak ilgili kurumlara gönderildi. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek başvurular sonunda 31 Ağustos ve öncesindeki tüm borçların faizleri silinecek ve 36 aya kadar taksit imkanı getirilecek.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, öğrenim kredisi, SGK primi, birlik aidatı gibi kamuya olan tüm borçlar.



NE ZAMAN BAŞVURULACAK: 31 Aralık'a kadar süre bulunuyor.