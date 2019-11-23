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Son dakika motorin fiyatlarına indirim geliyor! İşte indirim sonrası fiyat listesi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2019
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR...

6 kuruş iniyor. 5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi, uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 6 kuruş inecek. Olcay Aydilek'in haberi...

6 kuruş düşecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirimin nedeni ise uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi ve gerilemesi.

Motorinin ton fiyatının 5 dolar düşerek 590 dolara gerilemesi ve dolar kurunun 5.80 üzerinden 5.70 TL'ye düşmesi 'deki araç sahiplerine indirim olarak yansıyacak.

MOTORİN 6.50 TL'NİN ALTINA ÇEKİLECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; devletin eşel mobil sisteminden kaynaklı 1 kuruşluk alacağının düşülmesinin ardından pompada 6 kuruş indirim yapılacak. Böylece 'da motorinin fiyatı ortalama 6.55 TL seviyesinden 6.50 altına gerileyecek.

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