Son dakika motorin fiyatlarına indirim geliyor! İşte indirim sonrası fiyat listesi...

Motorin fiyatı 6 kuruş iniyor. Dolar kurunun 5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi, uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 6 kuruş inecek. Olcay Aydilek'in haberi...

Motorin fiyatı 6 kuruş düşecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirimin nedeni ise uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunun gerilemesi.

Motorinin ton fiyatının 5 dolar düşerek 590 dolara gerilemesi ve dolar kurunun 5.80 üzerinden 5.70 TL'ye düşmesi Türkiye'deki araç sahiplerine indirim olarak yansıyacak.

MOTORİN 6.50 TL'NİN ALTINA ÇEKİLECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; devletin eşel mobil sisteminden kaynaklı 1 kuruşluk ÖTV alacağının düşülmesinin ardından pompada 6 kuruş indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da motorinin fiyatı ortalama 6.55 TL seviyesinden 6.50 altına gerileyecek.