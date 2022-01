YÖK'ten SON DAKİKA üniversitelerde "uzaktan eğitim" açıklaması!

"ŞU AN EĞİTİM BELİRLEDİĞİMİZ GİBİ DEVAM EDİYOR"



Tüm istişare mekanizmalarının çalıştığını hatırlatan Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:



"Salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz, salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki hıfzıssıhha kurulu, valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir. Şu an itibarıyla eğitim daha önce ifade ettiğimiz üzere devam etmektedir. Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen derslerin sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.





"İŞTİRAK VE DESTEK İÇİN BURADAYIZ"



Üniversiteleri yakından tanıyabilmek, yönetimlerle daha yakın mesai kurabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Üniversitenin hocalarının beklentilerini, görüşlerini, varsa eleştirilerini ve tekliflerini de bizzat dinlemek suretiyle değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Bizim için üniversitelerin bu bakımdan yakından takip edilmesi, birlikte daha yakından iş birliği yapılması, Türkiye'de yükseköğretim hayatının daha kaliteli, daha seviyeli bir hizmet vermesine vesile olacağını düşünüyoruz. Üniversitelerimiz, Türkiye'de genç neslin yükseköğretim ihtiyacını karşılayan, onlara bilgi, beceri, yetkinlik kazandırmaya çalışan kurumlarımız. Dolayısıyla gençler, bizlerin ve ülkemizin istikbalidir. Gençliğimizin, istikbalimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi söz konusunda bizzat üniversitelerle birlikte hareket etmek suretiyle bu önemli faaliyete iştirak etmek ve destek olmak amacıyla buradayız" ifadelerini kullandı.



Senato toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, Kafkas, Çad ve Türkmenistan'ın yöresel kıyafetli öğrencileriyle karşılandı. Kafkas ekibinin gösterisini seyreden Prof. Dr. Özvar, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Prof. Dr. Özvar daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini diledi.