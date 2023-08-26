DGS kılavuzu 2023 ne zaman yayınlanacak? DGS tercih ekranı açıldı mı? Kontenjanlar, 4 yıllık üniversite taban puanlar...
Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları nihayet açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından gözler, tercih kılavuzuna çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayınlamasını bekliyor. Peki, DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
2023-DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, heyecanla tercih kılavuzunu bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından gözler 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, konuya dair merak edilenler...
DGS TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından DGS tercih tarihleri belirlendiğinde haberimizDe yer vereceğiz.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih süreci başladığı zaman DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladığı zaman habere eklenecek.
DGS TERCİHLERİ ONLİNE MI YAPILACAK?
DGS tercihleri başladığı zaman ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden online olarak yapılması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban puanlar 2023 ve başarı sıralamaları ile kontenjanları henüz belli olmadı.
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
DGS 1 HAM PUAN NEDİR?
DGS sınavında daha önce 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Ancak sonraki yıllarda bu kural kaldırıldı ve 1 ham puan uygulamasına geçildi. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.
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