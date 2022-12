BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 2022-2023 takvimi...

Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.