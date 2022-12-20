BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 2022-2023 takvimi...