ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. Bu seneye özel 140 puan alanlar için yapılacak ilave ek yerleştirme için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu tercih dönemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrencilerde heyecan daha da arttı. Peki, YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 2. ek yerleştirme takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra tercihlerin başlayacağı belirtildi. Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen ikinci ek yerleştirme takvimine ilişkin detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.