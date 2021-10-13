ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz günlerde ikinci ek yerleştirmeye ilişkin sıkça sorulan soruların yayınlanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. 140 baraj puanı için yapılacak ek tercih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte ikinci ek yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenler...
YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. Bu seneye özel 140 puan alanlar için yapılacak ilave ek yerleştirme için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu tercih dönemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrencilerde heyecan daha da arttı. Peki, YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...
YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hemen şunu belirtelim ki, YKS 2. ek yerleştirme takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra tercihlerin başlayacağı belirtildi. Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen ikinci ek yerleştirme takvimine ilişkin detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.
EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler.
PUANLAR SONUÇ BELGELERİNE YANSITILDI
2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklendi yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklendi yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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