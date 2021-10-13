Açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak? Herhangi bir nedenden kaynaklı eğitimini açık üniversite üzerinden devam ettirenler, 2021-2022 güz dönemi vize sınavlarına hazırlanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınavları hakkında resmi açıklama geldi. Peki, AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 güz yarıyıl kayıt yenileme tarihi 17 Ekim'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, 17 Ekim saat 22.00'a kadar kayıt yenileme işlemini yapabilecek.