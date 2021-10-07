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MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Ekim ayına gelinmesiyle birlikte ara tatil yapacak öğrenciler ilk ara tatil ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takviminde ara tatil tarihleri yer alıyor. İşte, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

İlk dönemde yapılacak olan ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021-2022 TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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