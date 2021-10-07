MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.