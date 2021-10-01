01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...

YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021
ABONE OL
YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...

YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor? 140 puan alanlar için gerçekleştirilecek 2. ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından 140-150 puan alan öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere bu sene baraj puanı 140'a düşürülmüş, bu öğrenciler için 2. ek tercih alınacağı açıklanmıştı. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...

YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından üniversite yerleştirmeleri devam ederken, bugün içerisinde 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Şimdi ise gözler 140 baraj puanı alanların yapacağı tercihlere çevrildi. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte haberin detayları...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Kısa süre içerisinde tercih takviminin duyurulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA