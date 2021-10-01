YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından üniversite yerleştirmeleri devam ederken, bugün içerisinde 2. ek tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Şimdi ise gözler 140 baraj puanı alanların yapacağı tercihlere çevrildi. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? İşte haberin detayları...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Kısa süre içerisinde tercih takviminin duyurulması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.