DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için merkezi sınav yerleştirmeleri devam ediyor. DGS'de ilk yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalan öğrenciler ek tercih yapacak. Şimdi ise gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

2021 DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleşen adayların kayıt işlemleri devam ediyor. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafınan konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.