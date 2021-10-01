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DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021
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DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının aıklanmasının ardından herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler, ek tercihlerin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen DGS sürecinde sona geliniyor. Ek tercihlerin başlayacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için merkezi sınav yerleştirmeleri devam ediyor. DGS'de ilk yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalan öğrenciler ek tercih yapacak. Şimdi ise gözler ek tercih takvimine çevrildi. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

2021 DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleşen adayların kayıt işlemleri devam ediyor. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafınan konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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