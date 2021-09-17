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YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?

YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl? 2021 YÖK ATLAS ek tercih robotu merak edilen konulardan birisi oldu. Ek tercih döneminde başarılı olmak isteyen ve bir kuruma yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih robotu ile doğru tercihi yapmak istiyor. Yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlandı.

YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021 yılında merak edilen konulardan birisi oldu. YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları ile doğru tercihi yapmak isteyenler tercih robotu üzerinden destek alabiliyor. YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynak olan YÖK ATLAS tercih robotuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

"LİSANS / ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI" İLE "MESLEK ATLASI" MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

BİRÇOK MODÜL HİZMETE SUNULDU

YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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