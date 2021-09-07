Tarih açıklandı mı? DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman?
DGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS yerleştirmelerinde tercih işlemleri sona erdi. Lisans programlarına geçiş yapacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...
DGS tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Eğitimlerine lisans düzeyinde devam etmek isteyen öğrenciler, DGS sınav sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulundu. ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 DGS tercih başvuruları sona erdi. Başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak, yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene tercihler 2 Ekim'da sona ermiş, sonuçlar ise 7 Ekim'da açılkanmıştı. Buna göre, 2021 DGS tercih sonuçlarının, tercih bildiriminin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...
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