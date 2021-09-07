Tarih açıklandı mı? DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman?

DGS tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Eğitimlerine lisans düzeyinde devam etmek isteyen öğrenciler, DGS sınav sonuçlarına göre tercih bildiriminde bulundu. ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 DGS tercih başvuruları sona erdi. Başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak, yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene tercihler 2 Ekim'da sona ermiş, sonuçlar ise 7 Ekim'da açılkanmıştı. Buna göre, 2021 DGS tercih sonuçlarının, tercih bildiriminin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.