Üniversite yerleştirmeleri açıklanıyor... ÖSYM 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih duyuruldu

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Barajı geçemeyen ve 140 puan alanlar için 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacak. Ancak YKS'de birinci tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

2021 YKS sonuçlarına göre baraj puanını geçemeyenler için ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.