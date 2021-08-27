ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?

YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? Sorularınını cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala tercih sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Binlerce aday sonuçların ardından üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte, YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.