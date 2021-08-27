ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 20 Ağustos tarihine kadar tercih işlemlerini tamamladı. Hal böyle olunca adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? Sorularınını cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala tercih sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Binlerce aday sonuçların ardından üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte, YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.
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- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
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