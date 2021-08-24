ÖSYM tarih verdi! YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmelerinde kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen YKS sınavı geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Sınav sonrası puanlarını görüntüleyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite kayıt tarihleri belli olurken, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.