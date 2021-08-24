ÖSYM tarih verdi! YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Eylül ayına girmemize kısa süre kala gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. İlk defa üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler, heyecan içinde tercihlerin açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından üniversite kayıtları ile ilgili tarih bilgisi geldi. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmelerinde kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen YKS sınavı geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Sınav sonrası puanlarını görüntüleyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Üniversite kayıt tarihleri belli olurken, tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
Barajı geçemeyen ve 140 puan alanlar için 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacak. Ancak YKS'de birinci tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
2021 YKS sonuçlarına göre baraj puanını geçemeyenler için ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?