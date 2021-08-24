AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Ağustos'ta sona ermesi beklenen Açık Lise sınav tarihi uzatıldı. MEB tarafından belirlenen takvimde, öğrenciler sınavlarını gerçekleştirebilecek. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Kayıtlar...

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.