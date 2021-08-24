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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Kayıtlar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Kayıtlar...

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre Açık Lise sınavları 20 Ağustos tarihinde sona erecekti. Sınava katılım sağlayamayan adaylar ise sınav tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Binlerce öğrenci sonuç tarihini sabırsızlıkla bekliyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Kayıtlar...

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Ağustos'ta sona ermesi beklenen Açık Lise sınav tarihi uzatıldı. MEB tarafından belirlenen takvimde, öğrenciler sınavlarını gerçekleştirebilecek. İşte, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 2021 sınav sonuçları açıklandı mı, belli mi? Kayıtlar...

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB'den açıköğretim lisesi sınavına dair açıklama geldi. Buna göre, ''Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.'' denildi.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir açıklama gelmedi. Fakat bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında son sınav sonuçlarının 26 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

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