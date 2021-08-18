Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. Üniversiteye geçiş yapabilmek için heyecan içinde olan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile detaylar belli oldu. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için geri sayım başladı. Üniversitelerin önümüzdeki ay açılacak olmasından dolayı gözler YKS yerleştirmelerine çevrildi. İlk defa üniversiteye yerleşecek olmanın heyecanı içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
05 Ağustos tarihinde başlayan 2021 YKS tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
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YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından henüz tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak, üniversite kayıtlarının eylül ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı tercih sonuçlarının da ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Net tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
Baraj puanının düştüğünü duyuran Başkan Erdoğan, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı. Ancak YKS ilk tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle ek tercihlerin takvimi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS TYT AYT BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağını müjdeledi.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin 2021 Eylül'e kadar aşılanmalarının tamamlanması istendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" ifadelerine yer verdi. Buna göre, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda detayların görüşülmesi bekleniyor.
YKS BAŞARI SIRALAMASI VE TABAN PUANLAR
2021 üniversite tercihleri için başarı sıralaması ve taban puanlar, YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Tablo-3 ve Tablo-3 tablosundan 2021 YKS başarı sıralaması ve taban puan bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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