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AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?

YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 5-20 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Adaylar tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci 5 Ağustos itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım gösterdiği sınavda, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre bu hafta 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans tercihleri maratonu başlıyor. İşte, YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS'de ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci, üniversite tercihleri için heyecanlı geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, 'üniversite tercihleri ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti.

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

YKS tercih tarihleri belli olurken süresi de uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 2021 YKS tercihleri için tarihleri uzatma kararı aldıklarını duyurdu. YKS kapsamında üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU

2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

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