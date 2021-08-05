AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci 5 Ağustos itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılım gösterdiği sınavda, ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuna göre bu hafta 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans tercihleri maratonu başlıyor. İşte, YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS'de ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci, üniversite tercihleri için heyecanlı geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, 'üniversite tercihleri ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti.