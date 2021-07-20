İl içi tayin bekleyenler dikkat! MEB'den son dakika açıklaması! 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İç içi atama sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 16 Temmuz'da açıklanması beklenen il içi tayinlerin ertelendiği duyuruldu. MEB tarafından yapılan açıklama ile atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Tayin bekleyen adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB il içi tayin tarihi...
İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tayin tarihlerinin ertelendiği duyuruldu. Peki, 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, atama sonuçları henüz açıklanmadı. İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adaylığı kaldırılmış olmak,
* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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