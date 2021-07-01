Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 DGS başvuruları alındı. Sınava başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden bir önceki hafta erişime açılıyor. Buna göre, 2021 DGS sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.