Kuveyt Emiri Sabah’tan Başkan Erdoğan’a devlet nişanı teşekkürü

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.