MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları için geri sayım başladı. Liseye geçiş yapabilmek için kullanılan puanı belirlemek adına gerçekleştilen LGS'ye binlerce öğrenci katıldı. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sınav sonuçları için arayışlar hız kazandı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
LGS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstediği liseye yerleşebilmek için uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, 6 Haziran'da iki oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavda ter döktü. Sınavın ardından yaklaşık bir ay geçerken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 30 Haziran'da erişime açılacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi belli olacak.
LGS LİSE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Lise kontenjanları henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte 2021 lise taban puanları ve kontenjanları da belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
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- MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
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