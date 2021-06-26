YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
YKS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı. TYT'nin sona ermesi ile birlikte salonda görev alan kişiler, sınav görevli ücretlerinin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de 420 bin 178 kişi görev aldı. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler salon görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Salon görevli ücreti ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz bilinmese de, ödemelerin sınavların tamamlanmasının ardından görevli olanların kayıtlı oldukları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
ÖSYM YKS SALON GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İşte 2021 yılına ilişkin ÖSYM salon görevli ücretleri;
* Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
* Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
* Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
* Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
* Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
* Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, YKS üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturum TYT'nin ardından diğer oturumlara yani AYT ve YDT'ye başvuru yapan adaylar, bu sınavlara 27 Haziran'da katılacak. Üç oturumun da tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta içerisinde soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında ahaber.com.tr'de duyurulacak.
AYT YDT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.
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