YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT'de 420 bin 178 kişi görev aldı. Sınavın sona ermesi ile birlikte gözler salon görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Salon görevli ücreti ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz bilinmese de, ödemelerin sınavların tamamlanmasının ardından görevli olanların kayıtlı oldukları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ÖSYM YKS SALON GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İşte 2021 yılına ilişkin ÖSYM salon görevli ücretleri;