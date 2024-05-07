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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı: Duvar değil köprü inşa etmeliyiz

ahaber.com.tr Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı: Duvar değil köprü inşa etmeliyiz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı uzatarak "Duvar değil köprü inşa etmeliyiz" dedi. Gazze'deki soykırıma da büyük tepki gösteren MHP lideri "Masumların kanı Netanyahu'yu boğacak." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in Kavala sözlerine de Bahçeli "Türkiye hukuk devletidir. Kimse mahkemelere talimat veremez." diyerek yanıt verdi.

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

"Suyun üstünde bile yürüsek 'Yüzme bilmiyorlar' diye eleştirenler çıkacak. Bu nedenle önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Takdiri ve teveccühü milletten bekliyoruz. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor.

"HAÇLI KALINTILARI"

Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki Haçlı kalıntısıdır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürüme isteği maksatlıdır. Taksim ısrarı nedendir? Buradaki amaç nedir? Taksim'le ne alakası vardır? Taşla, sopayla fiziken şiddete maruz kalan ancak sabırlı duruşundan vazgeçmeyen Türk polisine teşekkür ediyorum. Asıl emekçiler polislerdir.

"MASUMLARIN KANI NETANYAHU'YU BOĞACAK"

Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir.

35 bin masumun dökülen kanı inşallah Netanyahu'yu boğacaktır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır. İsrail'in Gazze katliamı Almanya, Fransa, Küba, Kanada, ABD başta olmak üzere birçok ülkede protesto edildi. Sivil ve masum bir halka reva görülen hunhar ve barbarca saldırılar protesto edilmiştir.

Birçok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır. BM bir an önce devreye girmelidir.

Kim ne yaparsa yapsın insanlık zulme karşı birleşmiştir. Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu bedel ödemelidir.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E "KAVALA" YANITI

Bağımsız yargı kararları değiştirilemez. Kimse mahkemelere talimat veremez.

Özgür Özel Batı'nın kara propagandasına kulak asmasın.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Kimin elinde hangi belge varsa mahkeme ile paylaşmalı."

Duvar değil köprü inşa etmeliyizDuvar değil köprü inşa etmeliyiz "DUVAR DEĞİL KÖPRÜ İNŞA ETMELİYİZ"

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