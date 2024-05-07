Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den siyasetteki ılıman iklime zeytin dalı: Duvar değil köprü inşa etmeliyiz

"MASUMLARIN KANI NETANYAHU'YU BOĞACAK"

Netanyahu ve yönetimi için hesap vakti yakındır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir.

35 bin masumun dökülen kanı inşallah Netanyahu'yu boğacaktır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır. İsrail'in Gazze katliamı Almanya, Fransa, Küba, Kanada, ABD başta olmak üzere birçok ülkede protesto edildi. Sivil ve masum bir halka reva görülen hunhar ve barbarca saldırılar protesto edilmiştir.

Birçok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır. BM bir an önce devreye girmelidir.

Kim ne yaparsa yapsın insanlık zulme karşı birleşmiştir. Kahire'deki ateşkes görüşmesinin çıkmaza girmesi çok tehlikelidir. Netanyahu müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu bedel ödemelidir.