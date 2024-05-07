2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı'daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen esrarengiz olayın akıbeti merak konusu oluyor. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Benzer şekilde, komşusu Gökmen Kaya da kayboldu. İki ailenin de endişeli bekleyişi devam ederken, kayıp şahısların bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, yayına bağlanan kişilerin açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı. İşte haberin detayları...