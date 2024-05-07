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Haberler Galeri 2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı'daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı'daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen esrarengiz olayın akıbeti merak konusu oluyor. Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 2 hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Benzer şekilde, komşusu Gökmen Kaya da kayboldu. İki ailenin de endişeli bekleyişi devam ederken, kayıp şahısların bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, yayına bağlanan kişilerin açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:52
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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı’daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheli kayıpta firari komşu Gökmen (Fetullah) Kaya hedef gösterildi. Gökmen Kaya'nın da Nuran'ın kaybından 2 gün sonra ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı’daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Muhabir Hüseyin, Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiğini, Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı’daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, mevkide çalışma gerçekleştirmenin güç olduğunu söyledi.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı’daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Çeçek ve Sazak mevkilerinde kadavra arama köpeğiyle arama çalışmaları gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda Gökmen Kaya'nın da kaybolduğu bölgeydi.


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2 gün arayla sırra kadem bastılar! Müge Anlı’daki Nuran Şahin ve Gökmen Kaya bulundu mu?

Yayına bağlanan bir izleyici bu bölgede iki kişiyi gördüklerini söyledi. Köylüler de cenazelerin uçurumdan atıldığını iddia etmişti. Tüm bu iddia ve ihbarlar üzerine oldukça geniş olan bölgede arama çalışmaları yapılsa da henüz bir ize rastlanmadı.