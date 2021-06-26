YKS saat kaçta bitecek? 2021 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? ÖSYM açıkladı!

YKS saat kaçta bitecek? YKS 1. Oturum TYT sınav süesi ne kadar? Milyonlarca öğrenci bugün üniversite sınavına katılacak. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, ilk oturum olan TYT'nin kaç dakika süreceğini merak ediyor. Sınav süresi ve sınav aşaması hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS saat kaçta bitecek? 2021 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? İşte haberin detayları...

YKS TYT SAAT KAÇTA BİTECEK? SINAV SÜRESİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.