LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tercih süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da sonuçların açıklanmasını takiben tercih işlemlerinin de alınmaya başlanması bekleniyor. Temmuz ortasında tercihlerle ilgili sürecin başlayacağı düşünülürken boşta kalan adaylar için ve nakil olmak isteyenler için tercih süreci uzun bir zaman alacak.