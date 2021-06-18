LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci geçtiğimiz haftalarda LGS sınavında ter döktü. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanını yaşayacak. Milli Eğtim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde detaylara yer verildi. İşte, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2021 sınavının geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından gözler gelecek son dakika sonuç açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sonuçların duyurulacağı takvim belli oldu. İşte, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
MEB'in paylaştığı kılavuzda yer alan bilgilere göre sonuçlar 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği için öğrencilere ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tercih süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da sonuçların açıklanmasını takiben tercih işlemlerinin de alınmaya başlanması bekleniyor. Temmuz ortasında tercihlerle ilgili sürecin başlayacağı düşünülürken boşta kalan adaylar için ve nakil olmak isteyenler için tercih süreci uzun bir zaman alacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirttiği şekilde sonuçlara itiraz başvuruları da yapılabilecek. İlgili süre içerisinde itiraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından itirazda bulunmayı düşünenlerin MEB'in açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
KILAVUZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak.
Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.
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