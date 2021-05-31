MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
Okullar ne zaman açılacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda online eğitime geçilmişti. 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine başlayacak Türkiye'de gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda okullar ile ilgili de kararların görüşülmesi bekleniyor. 1 Haziran'a kadar uygulanan kademeli normalleşme sürecinde tüm kademeli sınıflarda uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar..
1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine'de okullardaki son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim, karnelerin verileceği tarih ve telafi eğitim ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YÜZ YÜZE Mİ, UZAKTAN MI OLACAK?
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından önemli başlıklar:
"Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil. Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur."
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
"İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz."
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz"
Son kararın bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor.
MEB'İN YENİ PROJELERİYLE MESLEKİ EĞİTİM ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yürüttüğü yeni projelerle mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.
Son yıllarda mesleki eğitimde önemli bir dönüşüm sağlayan MEB, mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirilmesine de büyük önem veriyor.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa ziyaretinde AA muhabirine, mesleki eğitimde iş gücü piyasasının dinamiklerinin önem taşıdığını söyledi.
Mesleki eğitimle işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdiklerini vurgulayan Özer, "Mesleki eğitimin, doğası gereği iş gücü piyasasıyla oldukça güçlü bağlantılara sahip olması gerekiyor. Ancak bu bağlantıların mezuniyet sonrası değil eğitim sürecinin tamamını kapsaması lazım. MEB olarak üzerinde durduğumuz en önemli konu bu." dedi.
Özer, "Eğitim verdiğimiz tüm alanlarda ve yerlerde sektör temsilcileriyle güçlü, aktif iş birlikleri kuruyoruz. Mevcut iş birliklerinin kapsamını genişletiyoruz. Artık sektörler, eğitimin her aşamasında deneyimlerini bizlere aktarabiliyor. Böylece çok güçlü ve iş gücü piyasasının taleplerine duyarlı mesleki eğitim inşası hedefine adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.
"MESLEKİ EĞİTİMDE BURSA'YA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"
Özer, mesleki eğitimde yaşanan bu dönüşümde Bursa'nın da önemine işaret ederek "Bursa, iş gücü piyasasının en güçlü olduğu illerimizden bir tanesi. Sektör temsilcileri, çok çeşitli alanlarda üretim yapıyorlar ve istihdam imkanı en fazla olan illerimizden biri. Sektör kümelenmesi oldukça yoğun. Bu nedenle mesleki eğitimde Bursa'ya özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi güçlü geleneğe sahip tarihi meslek liseleri olduğuna işaret eden Özer, "Bu okullarımızın ihyasına özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda merkezi planlamayla yoğun destek verdiğimiz gibi sık sık Bursa'yı ziyaret ederek hem sektör temsilcileri ve paydaşlarımızla durum değerlendirmesi ve atılacak yeni adımları değerlendiriyoruz hem de çalışma arkadaşlarımızla okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi dinleyerek ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve hemen çözmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yardımcısı Özer, Bursa'da atılan adımların, meyvelerini vermeye de başladığının altını çizerek, şunları söyledi:
"Mesleki eğitime Bursa'da öğrencilerimizin yönelimleri artmaya başladı. Son yıllarda özellikle akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bursa'da da mesleki eğitimde döner sermaye kapsamında da çok önemli artışlar sağlandı. Mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir, 2017 yılında 5,6 milyon lira iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de yaklaşık 20 milyon liraya yükseldi. Atılan adımlar tüm göstergelere olumlu bir şekilde yansıdı."
YERLİ OTOMOBİLE VE MİKROMEKANİKE YÖNELİK EĞİTİM
Bursa'da ihtiyaç duyulan yeni alanlarda da mesleki eğitime başladıklarını, bunlar arasında en önem verdikleri iki projenin yerli araç TOGG projesi ve mikromekanik olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:
"Ülkemizin ilk yerli aracı ile ilgili üretim alanı Bursa'da. Biz de bakanlık olarak bu kapsamda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını yetiştirmek için hemen Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerekli yatırımı yaparak ilk öğrencilerimizi aldık. Diğer taraftan saatçilikten savunma sanayisine, uzay ve havacılıktan biyomedikal cihaz teknolojisine kadar çok kritik alanlarda çok önemli olan mikromekanik alanında Tüm Saatçi İşadamları Derneği ile birlikte Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlattığımız proje başarılı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de sadece Bursa'da bu alanda eğitim verilmesi de oldukça önemli."
MESLEKİ EĞİTİMDE AR-GE ÇALIŞMALARINA ÖZEL ÖNEM
Özer, mesleki eğitimde Ar-Ge çalışmalarına da yatırım yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde mesleki eğitimle fikri mülkiyet çalışmalarını birlikte yürütmek üzere 2019 yılında önemli adım attık. Türkiye'de farklı illerde 43 Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkezlerimizde ağırlıklı olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım üretim ve tesciline odaklandık. Bu kapsamda 4 Ar-Ge merkezimizi de Bursa'da kurduk. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğumuz merkezinin yeni binasının açılışını yaptık. Bursa'da bu merkezlerimize 2021 yılının ilk altı ayında geliştirdikleri projeler için 6 milyon liralık finansman kaynağı sağladık. Bu desteklerimiz sürekli artacak. Buralarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmak için çok önemli projeler gerçekleştirilecek."
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