MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda okullar ile ilgili de kararların görüşülmesi bekleniyor. 1 Haziran'a kadar uygulanan kademeli normalleşme sürecinde tüm kademeli sınıflarda uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar..

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine'de okullardaki son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim, karnelerin verileceği tarih ve telafi eğitim ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.