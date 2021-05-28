Yüz yüze eğitim için flaş açıklama! 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda vaka sayısında görülen artış sonrası okullarda yeniden uzaktan eğitime geçilmişti. Tüm sınıf kademelerinde online eğitim devam ederken, 1 Haziran'dan sonra uygulanması beklenen normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitimin yeniden başlayıp başlamayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İşte haberin detayları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Okullarda uzaktan eğitimin devam ettiğini anımsatan İlhan, yüz yüze eğitimdeki kazanımların çok daha fazla olduğunu vurguladı.