Yüz yüze eğitim için flaş açıklama! 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler...
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Normalleşme süreci için adımlar atılırken gözler yüz yüze eğitime çevrildi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama geldi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda vaka sayısında görülen artış sonrası okullarda yeniden uzaktan eğitime geçilmişti. Tüm sınıf kademelerinde online eğitim devam ederken, 1 Haziran'dan sonra uygulanması beklenen normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitimin yeniden başlayıp başlamayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı? İşte haberin detayları...
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Okullarda uzaktan eğitimin devam ettiğini anımsatan İlhan, yüz yüze eğitimdeki kazanımların çok daha fazla olduğunu vurguladı.
1 HAZİRAN'DAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda ilkokul, ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Öte yandan Prof .Dr. İlhan, okullarda öğretimin dışında eğitimin de verildiğine dikkati çekerek, çocukların yüz yüze bir şekilde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmasının hem eğitsel hem öğretsel hem de psikolojik açıdan oldukça önem taşıdığının altını çizdi.
"AÇIK HAVADA BULUNMA İHTİMALLERİ SÖZ KONUSU"
Okuldaki birlikteliğin özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelişimi için çok daha önemli olduğuna işaret eden İlhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu yaş grubunda yüz yüze eğitim öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Örneğin, haziran sonuna kadar eğitim devam edebilir çünkü çocuklar uzun süre evde kaldı, birbirlerini özledi. Aynı zamanda şu anda çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması mümkün."
"KARARDA, İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI ÖNEMLİ"
Karar verildiğinde velilere tercih hakkı sunulmasının söz konusu olabileceğini belirten İlhan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yine velilere tercih şansı da sunulacaktır. Tercihlerine göre çocuklar uzaktan ya da belirlenen günlere göre okula gidebilir. Bu 2 gün yüz yüze, 2 gün uzaktan olabileceği gibi 3 gün yüz yüze 2 gün uzaktan şeklinde olabilir. Bu sınıf gruplara bölünerek ayarlanabilir." diye konuştu.
Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime geçme kararının iller bazında verilmesinin daha uygun olabileceğini ifade ederek, "Nüfusu 300-400 bin olan yerde vaka sayısı çok fazla ise orada açılmama söz konusu olur, eğitim-öğretim uzaktan eğitimle devam eder. Örneğin, büyükşehirlere bakıldığında belli bir seviye tutturulabilirse planlama buna göre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Kararda, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye'de illere göre koronavirüs risk haritasının da önem taşıyacağına dikkati çeken İlhan, "Örneğin, mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Vaka durumuna göre bunu 1 Haziran'da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Karar, Türkiye genelinde alınabileceği gibi iller bazında da olabilir." ifadelerini kullandı.
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
İlkokul sınavları: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.
İlkokul 4. sınav ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu öğrencilerin tercihine bırakıldı.
lkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için uygulanacak sınav esasları şu şekilde:
"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."
İKİNCİ DÖNEM SINAV NOTU OLMAYANLAR
Bakanlığın açıklamasında, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ikinci dönemin sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacağı, isteyen öğrenciler için sınav yapılacağı kaydedildi.
İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarının geçerli olacağı ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacağı anlatılan açıklamada, "Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.
SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:
"Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek."
Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler ise bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluğu eğitim müşavirliği ya da ataşeliğine başvuracak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
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