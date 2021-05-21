AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Online mı?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. MEB tarafından 2021 yılına ilişkin 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs'ta başlamıştı. Kayıtların tamamlanmasına kısa bir süre kala, henüz kayıt yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sınav online mı yapılacak? İşte cevaplar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mayıs'ta başlayan AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması kararı alındı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online yapılacak.