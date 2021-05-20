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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!

Son dakika: MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!

Son dakika haberi... MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!

Son dakika haberi... MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.

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