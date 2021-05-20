Son dakika: MEB'den flaş açıklama! Öğrencilerin tercihine bırakıldı!

Son dakika haberi... MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.

İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerimize II. dönem sınavları için yeni önerilerimiz var. Önceliğimiz, sağlığınız. Her durumda yanınızda ve sizinleyiz ama şimdi bir "Ziya Öğretmen'im, biz de daha çok kitap okuyacağız." sözü alırım.😉



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