MEB son dakika: Okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? Tüm sınıflar...
Son dakika... Okullarda bayram tatili kaç gün olacak? MEB tarafından bayram tatili öncesi online eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca öğrenci konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim bu hafta var mı? İşte haberin detayları...
Son dakika... Bayram tatili okullarda kaç gün olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine online devam eden öğrenciler, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram haftasına girmemiz ile birlikte gözler okullardaki eğitim süresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bayram okulların bayram tatili ile ilgili merak edilen soruya yanıt geldi. Peki, okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim bu hafta var mı? İşte cevaplar...
OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin idari izinleri uzatıldı. Buna göre, tüm kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Böylelikle kamu personellerinin Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.
Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."
2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
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