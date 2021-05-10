MEB son dakika: Okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? Tüm sınıflar...

Son dakika... Bayram tatili okullarda kaç gün olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine online devam eden öğrenciler, bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayram haftasına girmemiz ile birlikte gözler okullardaki eğitim süresine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bayram okulların bayram tatili ile ilgili merak edilen soruya yanıt geldi. Peki, okullarda bayram tatili kaç gün olacak? Online eğitim bayram tatilinde yapılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim bu hafta var mı? İşte cevaplar...

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin idari izinleri uzatıldı. Buna göre, tüm kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Böylelikle kamu personellerinin Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.