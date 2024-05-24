Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı'ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, Türkiye'nin dört bir yanına umut ve yardım eli uzatmaya devam ediyor. Programın bugünkü yayınına sürpriz bir konuk katıldı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, canlı yayınına katılarak Müge Anlı'nın başlattığı iyilik kampanyasına destek verdi. Özdemir, bağışladığı akülü sandalyeleri canlı yayın stüdyosuna getirdi. Bu örnek davranışıyla Demet Özdemir, izleyicilerin ve Müge Anlı'nın takdirini kazandı.