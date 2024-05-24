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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı'ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, Türkiye'nin dört bir yanına umut ve yardım eli uzatmaya devam ediyor. Programın bugünkü yayınına sürpriz bir konuk katıldı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, canlı yayınına katılarak Müge Anlı'nın başlattığı iyilik kampanyasına destek verdi. Özdemir, bağışladığı akülü sandalyeleri canlı yayın stüdyosuna getirdi. Bu örnek davranışıyla Demet Özdemir, izleyicilerin ve Müge Anlı'nın takdirini kazandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:44
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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı’ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, tekerlekli ve akülü sandalyelerle başlattığı iyilik hareketiyle, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı’ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, programın bugünkü yayınına katılarak izleyicileri şaşırttı. Güzel oyuncu Demet Özdemir, ilgi ile takip ettiğini söylediği Müge Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine yardımda bulundu.

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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı’ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

4 TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞLADI

Müge Anlı, Demet Özdemir'in ihtiyaç sahiplerine dört adet akülü tekerlekli sandalye getirdiğini açıkladı.

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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı’ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

Anlı, Demet Özdemir'i çok sevdiğini bu iyilik hareketine destek verdiği için sevgisinin daha da katlandığını dile getirdi.

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Oyuncu Demet Özdemir Müge Anlı’ya katıldı! Yaptığı bağışla takdir topladı

Demet Özdemir ise, "Ben de aynı şekilde çok seviyorum sizleri" şeklinde karşılık verdi.