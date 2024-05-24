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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İran'daki son gelişmelerin global piyasalara etkilerini değerlendirirken yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle altın ve gümüş piyasalarında beklenen dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, yatırımcılara "sakın telaşa kapılmayın" uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 14:04
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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda

Altın fiyatları, yeni güne gerileme ile başladı. Pazartesi günü rekor seviyeleri zorlayan ons altın, dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının etkisiyle düşüş trendini sürdürdü. İç piyasada altının gram fiyatı 2450 TL'ye kadar geriledi. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş beklentisini kamuoyuyla paylaştı.

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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda

Altın Fiyatları Geriledi: Fed Tutanakları Piyasalara Yön Verdi

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altın fiyatı 2370 dolara gerilerken, gram altın iç piyasada 2450 TL seviyesine düştü.

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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda

İslam Memiş'ten Altın Yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"Ons altın pazartesi günü 2450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Daha önce 2380-2420 dolar aralığında hareket edeceğini söylemiştim ve öyle de oldu. Bu seviyenin altına tekrar inme ihtimali konusunda uyarılarda bulunmuştum. Haftalık 2380 dolar öngörüm gerçekleşmiş oldu.

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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda

Gram altın tarafında da benzer bir düşüş yaşandı. Şimdi 2480 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Altın fiyatlarında 2380-2420 dolar aralığında dalgalanma bekliyorum. Bunun nedeni, Fed toplantı tutanaklarının yayımlanmasının ardından piyasalarda dalgalanma olması. Yılın ikinci yarısından sonra piyasalar, faiz indirimini fiyatlayacağı için burada cılız bir dalgalanma olacak.

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Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda

"2280 Dolar Seviyesine Kadar Düşebilir"

Ons altın için 2280 dolar destek seviyesi beklentisi hala geçerli. 2380-2420 dolar aralığında hareket etmeye devam ederken, aşağı yönlü bir hareket de bekliyorum. Düşüş öngörüm sürüyor."

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelecekteki beklentilerle ilgili İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bilgiler sunuyor. Fed tutanaklarının etkisiyle altın piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde de izlenmeye devam edecek.