24 Mayıs 2024, Cuma
Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İran'daki son gelişmelerin global piyasalara etkilerini değerlendirirken yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle altın ve gümüş piyasalarında beklenen dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, yatırımcılara "sakın telaşa kapılmayın" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 24.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 14:04
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10