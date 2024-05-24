Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...

"2280 Dolar Seviyesine Kadar Düşebilir"

Ons altın için 2280 dolar destek seviyesi beklentisi hala geçerli. 2380-2420 dolar aralığında hareket etmeye devam ederken, aşağı yönlü bir hareket de bekliyorum. Düşüş öngörüm sürüyor."

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelecekteki beklentilerle ilgili İslam Memiş'in bu açıklamaları, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bilgiler sunuyor. Fed tutanaklarının etkisiyle altın piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde de izlenmeye devam edecek.