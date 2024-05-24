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Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak iki aşamalı artışları heyecanla bekliyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni bir zam dönemi daha kapıda. Temmuz ayında maaş artışlarını belirleyecek olan enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon kadar artış öngörürken, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15'lik Ocak artışının üzerinde oluşan enflasyon farkı ve ek olarak yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı alacak. İşte milyonlar için zam hesaplarının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:04
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Emekliye 2’si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Temmuz ayı, milyonlarca emekli için yeni bir zam döneminin başlangıcı olacak. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı emekliler için, Temmuz ayında yine önemli oranlarda maaş artışı gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçtiğimiz 6 aylık dönemdeki enflasyon kadar zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri için ise Ocak ayındaki yüzde 15'lik artışın üzerine, oluşan enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı eklenecek.

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Emekliye 2’si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Refah Payı Beklentisi ve Taban Maaş Artışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emekliler için refah payı artışı Temmuz ayında netlik kazanacak. Ayrıca, emeklilere yapılan 10 bin liraya yükseltilen taban maaşın daha da artırılması ve düşük maaş alan emekliler için "sıfır zam" tehlikesinin önlenmesi de planlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda, emekliler için kapsamlı bir maaş artışı programı devreye sokulacak.

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Emekliye 2’si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Enflasyon Oranları ve Zam Beklentileri

Temmuz ayının üçünde açıklanacak olan enflasyon rakamları, zam oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Ön görülen 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25-30 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu durum emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak. Öngörülen refah payı ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 40-45, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 30-35 arasında bir zam alması muhtemel.

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Emekliye 2’si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Zamlar Eşitlenecek mi?

Ocak ayında tüm emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25'lik eşit zam, Temmuz ayında da gündeme gelebilir. Memurların daha düşük zam alacak olması nedeniyle, zam oranlarının eşitlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durumda, emekliler arası maaş farklılıklarını azaltacak bir düzenleme yapılabilir.

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Emekliye 2’si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Taban Maaşta Yeni Artış

Temmuz ayında, Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılan emekli maaş tabanının daha da yükseltilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemelerle, taban maaşın 14-15 bin TL bandına çıkması ve kök maaşı düşük emeklilere seyyanen artış yapılması gündemde.