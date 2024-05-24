Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak iki aşamalı artışları heyecanla bekliyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni bir zam dönemi daha kapıda. Temmuz ayında maaş artışlarını belirleyecek olan enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon kadar artış öngörürken, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15'lik Ocak artışının üzerinde oluşan enflasyon farkı ve ek olarak yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı alacak. İşte milyonlar için zam hesaplarının detayları...