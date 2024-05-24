Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

39 FARKLI ÇEŞİT

Festivale davet edildiğini belirten Erdem, "Eminönü'nde çok güzel bir han var Beta Yeni Han diye Tahtakale'de. Orada uluslararası bir çay festivali vardı. Beni de davet etti arkadaşlar gittim. 7-8 tane ülke vardır Hindistan, Arjantin, Çin herkes kendi çay demleme stilini anlattı orada. Hatta Çinliler Kung-Fu hareketleriyle çay demlediler. 39 farklı çeşit çayın tadımı yapıldı. Bazısı damak tadımıza uyuyor bazısı uymuyor. Ama bizim şampiyonumuz vardı orada Türkiye Çay Demleme Şampiyonu. Gülhanım Delihasan Rizeli bir ablamız. Ondan bu tekniği öğrendim." dedi.