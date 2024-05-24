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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

Milli içeceğimiz çay en iyi nasıl demlenir? Püf noktaları neler? Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Delihasan çay demlemenin şifrelerini verdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:55
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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

Eminönü'ndeki Beta Yeni Han'da Beta Tea tarafından Uluslararası Çay ve Kültür Festivali düzenlendi. Festivale katılan Arjantin, Çin, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkeler ürünlerini sergilerken, çay demleme stillerini de tanıttı.

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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

Festivale katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

39 FARKLI ÇEŞİT

Festivale davet edildiğini belirten Erdem, "Eminönü'nde çok güzel bir han var Beta Yeni Han diye Tahtakale'de. Orada uluslararası bir çay festivali vardı. Beni de davet etti arkadaşlar gittim. 7-8 tane ülke vardır Hindistan, Arjantin, Çin herkes kendi çay demleme stilini anlattı orada. Hatta Çinliler Kung-Fu hareketleriyle çay demlediler. 39 farklı çeşit çayın tadımı yapıldı. Bazısı damak tadımıza uyuyor bazısı uymuyor. Ama bizim şampiyonumuz vardı orada Türkiye Çay Demleme Şampiyonu. Gülhanım Delihasan Rizeli bir ablamız. Ondan bu tekniği öğrendim." dedi.

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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

EN İYİ TAT NASIL ALINIR?

Bugün sona gerecek festival ziyaretçilere açık. Festivale Türkiye adına ise çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan katıldı. Sohbet ettiğimiz Gülhanım Delihasan çay demlemenin sırlarını da bizimle paylaştı. İlk öğrendiğimiz, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği kapların porselen veya bakır demlik olduğu.

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Çay nasıl demlenir? İşte “Çay Demleme Şampiyonu”ndan püf noktaları

BUNU YAPANLAR DİKKAT!

Çay demlemede temel bir yanlış yaptığımızı da belirtti Delihasan. Doğru bildiğimiz bu yanlış ise çayı koyup üstüne su dökmemiz. Bu durumda çayın haşlandığını ve ağızlara yanık ve acı bir tat verdiğini söyledi.