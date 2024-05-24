PKK'nın devletleşme planı! Terör örgütü Suriye'de "seçim" yapmaya hazırlanıyor

KARARIN ALTINDA İMZASI VAR…

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili olarak 2254 sayılı BMGK kararı var. Bu kararda ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in imzası var. İşte buna rağmen yapılan bir iş var ortada. Bu karar rağmen PKK'nın arkasındaki güçler bunu yaptırtıyorlar. Uluslararası hukukun hiç sayıldığı bir iş yapılıyor. PKK bu süreçleri ABD olmadan yapamaz. Ortada BMGK'nın kararlarının hiçe sayıldığı bir fotoğraf var. Burada ABD'ye rağmen Çin ve Rusya ne yapacak? Önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Bu işin arkasında Rojova Anayasası dedikleri o sözde toplumsal sözleşme yatıyor. Mahalli İdareler Kanunu deyiş olayı buralara getirdiler.