PKK'nın devletleşme planı! Terör örgütü Suriye'de "seçim" yapmaya hazırlanıyor
Güvenlik kaynaklarına göre, terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. PKK’nın planı ne? Bölgede hangi oyunlar oynanıyor? Bölücü örgüt Suriye'de sözde seçimle neyi hedefliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Terör örgütü PKK, "uluslararası alanda tanınma" planını harekete geçirdi. 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir "sandık" kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde "yerel seçim" çağrısında bulundu.
BMGK KARARINA ZIT EYLEM
ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG BMGK'nın 2254 kararının tam zıttı bir eyleme imza attı.
BAĞIMSIZ DEVLET KURMA PLANI
PYD/YPG Fırat'ın doğusunda "yerel seçim" çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "Bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
SEÇİM PLANI ERTELENDİ
Abdullah Ağar: Uluslararası hukukun ve uluslararası anlamda alınan kararların ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıldığı aynı zamanda buna meydan okunduğu bir durum ortaya çıktı. Sözde Rojova Anayasası dedikleri veya sözde Toplumsal Sözleşme dedikleri bir oluşum ortaya koymaya kalkıştılar. İşte bunun üzerinde inşa etmeye çalıştıkları bir durum var. Seçim yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir niyetleri var ve bu daha yapılmadan ertelendi.
YEREL YÖNETİM KURMA HAYALLERİ
Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesindeki seçimlerle ilgili bir süreç varken bunlar yaşanıyor. Burada bir paralellik var ne yapmaya çalıştıklarının ipuçlarında biride budur. Bir takım isimler belirlediler Cezire, Rakka gibi listede yer alan yerlerde seçim yapmaya çalışacaklar. TSK Afrin harekatını yaptıktan sonra Afrin'den kayıp Şehba dedikleri yerde de seçim planı var. Bu açıdan bakıldığında neler yapabilecekleri son derece önemli. Şimdi PKK bir anayasa yaptığını şehirler ve yerel yönetimler kurduğunu iddia ediyor ama bu ne kadar uygulanabilir? İşte bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bu noktada Türkiye'nin neler yapacağını hem biz hem de terör örgütü PKK görecek.
KÜRT KİMLİĞİNİ İSTİSMAR HEDEFİ
PKK arkasında ABD ve başka ülkeler olduğunu düşünüyor. Orada devletleşeceklerini düşünüyorlar. Öyle olmayacağını zaman içerisinde TSK ve Türkiye onlara gösterecek. Suriye'nin parçalanması ile ilgili irrasyonel ama ihtiraslı bir adım. Bunun arkasında kim var? Bunu tahmin etmek hiç güç değil. Bölgeye sonradan gelenleri seçime dahil etmiyorlar. Kürt etnik kimliğini istismar ederek içerisine oldu bitti ile dahil etmek istiyorlar. Bilindiği Suriye Kürt Ulusal Meclisi vardı. PKK'ya karşı 15 partiden oluşan bir yapıydı. İçlerinde PKK iş birliği yamak isteyenler oluyor ama genelde PKK'ya karşı bir tutum var. ABD bunları bir araya getirmeye çalıştı.
KARARIN ALTINDA İMZASI VAR…
Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili olarak 2254 sayılı BMGK kararı var. Bu kararda ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in imzası var. İşte buna rağmen yapılan bir iş var ortada. Bu karar rağmen PKK'nın arkasındaki güçler bunu yaptırtıyorlar. Uluslararası hukukun hiç sayıldığı bir iş yapılıyor. PKK bu süreçleri ABD olmadan yapamaz. Ortada BMGK'nın kararlarının hiçe sayıldığı bir fotoğraf var. Burada ABD'ye rağmen Çin ve Rusya ne yapacak? Önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Bu işin arkasında Rojova Anayasası dedikleri o sözde toplumsal sözleşme yatıyor. Mahalli İdareler Kanunu deyiş olayı buralara getirdiler.
TÜRKİYE İZİN VERMEYECEK
PKK'nın topraklara musallat olmasıyla ilgili bir fotoğraf var. Toplumlar burada hiçe sayılıyor. Kürt etnik kimliği istismar ediliyor. İç savaş öncesindeki demografik oranlara gidin bakın; bölgedeki Kürt etnik kimliği şu an PKK'nın istismar ettiği kimlik Suriye coğrafyasında yüzde 3 veya yüzde 4 seviyesindedir. Şimdi neredeyse Suriye'nin neredeyse 3'te 1'ini ABD adım adım peşkeş çekiyor. Bu bölgedeki tansiyonun daha yükseklere çıkmasına sebep olacak. Böyle yapılmasına bölgedeki ülkeler özellikle Türkiye izin vermeyecek.
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