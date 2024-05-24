Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...

Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Sunulan Yenilikler

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü bireyler için aylık ödeme miktarları, Temmuz ayı itibariyle %13.56 ile %19.94 arasında değişen oranlarda artış gösterecek. Ayrıca, evde bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ayrılan aylıklar da benzer oranlarda artırılacak. Bu artışlar, yalnızca yaşlıların ve engellilerin değil, onlara bakım sağlayan aile bireylerinin de hayatını doğrudan etkileyecek.