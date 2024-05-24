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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu'nun partneri...

'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterini canlandıran oyuncunun kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler, güzelliğine hayran kalıyor. İşte ünlü oyuncunun eşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 13:28
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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, bu sefer de özel hayatıyla gündemde...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Bir zamanlar Yasak Elma dizisindeki Kaya karakteriyle de izleyicilerin hafızalarına kazınan Kılıç'ın, eşi merak edip araştıranlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

46 yaşındaki Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile dünya evine girdi. Çiftin bir de iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift gözlerden uzak bir şekilde dolu dizgin ilişkilerini yürütüyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

İşte Barış Kılıç başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu’nun partneri...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL