24 Mayıs 2024, Cuma
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi bakın kim! Meğer Sıla Türkoğlu'nun partneri...
'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterini canlandıran oyuncunun kiminle evli olduğu merak konusu oldu. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kılıç'ın eşini görenler, güzelliğine hayran kalıyor. İşte ünlü oyuncunun eşi...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 13:28
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