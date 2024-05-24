Canan Karatay’dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor

Soğuk algınlığı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek için Karatay'ın önerdiği, her evde bulunan basit iki malzemeden oluşan karışım büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Karatay, bir kaşık zeytinyağına birkaç damla limon suyu ekleyip her sabah tüketilmesini öneriyor. Bu doğal karışım, karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor ve böylece enerji seviyesini artırıyor.