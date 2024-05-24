Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
Dengeli ve düzenli beslenme tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, yaz kış insan sağlığına büyük faydalar sağlayacak yeni bir karışım önerisinde bulundu. Zeytinyağı ve limonun birleşimi, güne zinde başlamak ve salgın hastalıklara karşı direnç kazanmak için birebir.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
11:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:20
Soğuk algınlığı ve salgın hastalıklarla mücadele etmek için Karatay'ın önerdiği, her evde bulunan basit iki malzemeden oluşan karışım büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Karatay, bir kaşık zeytinyağına birkaç damla limon suyu ekleyip her sabah tüketilmesini öneriyor. Bu doğal karışım, karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor ve böylece enerji seviyesini artırıyor.
Karaciğer Sağlığından Beyin Fonksiyonlarına Etki
Zeytinyağı ve limon karışımı, karaciğer sağlığını desteklerken aynı zamanda gözlerdeki torbacıkların azalmasına da yardımcı olur.
Prof. Karatay düzenli tüketimin karaciğerdeki toksinlerin atılmasını sağlayacağını ve böylece böbrek taşı veya safra kesesi problemleri yaşayan kişilere de fayda sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca beyin fonksiyonlarını destekleyerek Alzheimer hastalığı ve diğer ruhsal rahatsızlıkların önlenmesine katkıda bulunur.
Kolesterol ve Cilt Sağlığına İki Kat Fayda
Bu iki güçlü bileşenin birleşimi, kan lipid seviyelerini dengelemek ve kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korumak açısından da önemlidir.
Zeytinyağının sağlığı olumlu yönde etkileyen yağ asitleri ve limonun C vitamini daha sağlıklı bir cilt için de elverişlidir. Karışım cilde direkt uygulandığında E vitamini ve C vitamini sayesinde nemlendirici olarak da işlev görür ve cilt kırışıklıklarının azalmasına yardımcı olur.