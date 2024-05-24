47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, emeklilikle birlikte düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken bu süreci öne çekmenin yollarını da araştırıyor. Mevcut çalışma hayatı mevzuatına göre, emeklilik için belirli bir yıl ve prim gün sayısını doldurmak gerekiyor. İşte emeklilik yolculuğunda çalışanların bilmesi gerekenler ve erken emeklilik için izlenebilecek formüller...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
09:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
10:20
Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olma hayali kuruyor. Emeklilik hem maddi güvence hem de daha sakin bir yaşam vaadiyle çalışma hayatının en çok beklenen dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak emekli olabilmek için gereken şartlar, zaman zaman çalışanlar arasında kafa karışıklığına neden olabiliyor. İşte Türkiye'deki emeklilik sistemini ve çalışanların erken emekli olmalarını sağlayacak bazı özel imkanları detaylarıyla inceliyoruz.
Çocuk Avantajı ve Erken Emeklilik
Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emeklilik sürecini hızlandıran önemli faktörlerden biridir. Türkiye'deki mevzuat, kadın çalışanlara çocukları üzerinden prim kazanma hakkı tanıyor. Özellikle, sigortadan önce doğan üç çocuk için yapılan borçlanma, annelere 2160 gün yani yaklaşık 6 yıl prim kazandırarak, erken emekliliğin kapılarını aralıyor.
Askerlik Borçlanması ile Emeklilik
Erkek çalışanlar için askerlik süresi, hem emeklilik yaşını geri çekme hem de ekstra prim kazanma şansı sunuyor. Askerlik öncesi sigortalı olmayan bireyler, yaptıkları askerlik süresi kadar borçlanma yaparak, sigorta başlangıç tarihlerini geri çekebiliyorlar. Bu, genellikle çalışanlara en az bir yaş erken emekli olma imkanı sağlıyor.
Kısmi Emeklilik
15 yıl süreyle ve en az 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, kısmi emeklilik adı verilen bir yöntemle emekli olabilirler. Bu sistem özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli olup, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Ancak, 15 yıl 3600 gün prim ödemiş erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emeklilik hakkı kazanabiliyor.
Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik
İş göremezlik durumunda çalışanlar, en az 1800 gün primle, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda yaş sınırı aranmıyor, ancak malulen emeklilik maaşı alanlar çalıştıkları takdirde maaşları kesiliyor.