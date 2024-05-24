24 Mayıs 2024, Cuma
2024 PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte şartlar…
2024 yılı için PMYO 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı gerçekleştirecek. Polislik mesleğini seçmeyi planlayan en az lise mezunu adayların öncelikle temmuz ayında düzenlenecek olan TYT sınavından en az 250 ham puan almaları gerekiyor. İşte 2024 PMYO polis alımı ve şartları…
Giriş Tarihi: 24.05.2024 12:30
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