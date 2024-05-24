2024 PMYO polis alımı ne zaman başlayacak? En az lise mezunu 3 bin polis alımı yolda! İşte şartlar…

Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan açıklamada yıl sonuna kadar 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 3 bin polis alımı yapılacağı bildirildi. Geçtiğimiz yıl mülakat sürecini geçemeyen veya yeni polis olmak isteyen adaylar ise alımların ne zaman başlayacağını şimdiden merak etmeye başladı. İşte en az lise mezunu adayların başvuruda bulunabileceği 2024 PMYO polis alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve başvuru şartları …