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Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde ortaya çıktılar! "Dikenli Kelerler"i görenler şaşkına dönüyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden olan Laodikya'da görülen "Dikenli Kelerler" dikkat çekiyor. Dişileri kahverengi ve sarı renkler taşıyan, erkekleri ise maviye çalan rengiyle ön plana çıkan "dikenli kelerler", 35 santimetreye varan uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor.

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 12:07
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Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

Vücut boyu 35 cm kadar veya daha uzun, baş yassı ve üstü asimetrik küçük plak ve pullarla örtülü yapıya sahip Dikenli kelerler, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'de kuzey hariç bütün Anadolu'da yaşayabilmektedir.

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Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

Yaşam alanları arasında kuru ve kayalık bölgeler bulunan Dikenli kelerler, bunun dışında taş duvarlarda, şehir merkezlerinin yakınındaki taşlıklarda da görülmektedir.

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Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

Özellikle Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde sıkça rastlanan bu canlının, dişileri kahverengi ve sarı renkler taşırken, erkekleri ise maviye çalan rengiyle dikkat çekiyor.

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Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

DİKENLİ KELER NEDİR?
Yaklaşık 35-40 cm civarına kadar ulaşabilirler. Vücutlarında asimetrik pullar vardır. Kafası sakallı ejderi (Pogona vitticeps) andırır. Fakat renk tonları ve temporal plakaları farklıdır.

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Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

Kuyruk pulları halkalar halinde farklılaşmıştır. Başın altını örten pullar karinalıdır. Erkeklerde boğaz bölgesi gri ve ağ şeklinde desenlidir. Sırt pullarından bazıları da parlak mavi renkli olabilir.