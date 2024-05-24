Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde ortaya çıktılar! "Dikenli Kelerler"i görenler şaşkına dönüyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden olan Laodikya'da görülen "Dikenli Kelerler" dikkat çekiyor. Dişileri kahverengi ve sarı renkler taşıyan, erkekleri ise maviye çalan rengiyle ön plana çıkan "dikenli kelerler", 35 santimetreye varan uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor.