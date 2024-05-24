Denizli’deki Laodikya Antik Kenti’nde ortaya çıktılar! Dikenli Kelerleri görenler şaşkına dönüyor

24 Mayıs 2024, Cuma
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde ortaya çıktılar! "Dikenli Kelerler"i görenler şaşkına dönüyor
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden olan Laodikya'da görülen "Dikenli Kelerler" dikkat çekiyor. Dişileri kahverengi ve sarı renkler taşıyan, erkekleri ise maviye çalan rengiyle ön plana çıkan "dikenli kelerler", 35 santimetreye varan uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 12:07
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