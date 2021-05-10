Bugün okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler okullara çevrildi. Pandemi nedeniyle eğitimlerine EBA canlı ders uygulamasıyla uzaktan devam eden öğrenciler, bu hafta okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde ilgili sorgular arttı. Bayram haftasına girilmesi ile birlikte merak edilen sorulara ahaber.com.tr olarak yanıt aradık. Peki, bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...

10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin idari izinleri uzatıldı. Buna göre, tüm kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Böylelikle kamu personellerinin Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.