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Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs...

? Bayram haftasına girilmesi ile birlikte gözler okullara çevrildi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, bu hafta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Peki, ? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı? İşte son gelişmeler...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs...

? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler okullara çevrildi. Pandemi nedeniyle eğitimlerine EBA canlı ders uygulamasıyla uzaktan devam eden öğrenciler, bu hafta okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde ilgili sorgular arttı. Bayram haftasına girilmesi ile birlikte merak edilen sorulara ahaber.com.tr olarak yanıt aradık. Peki, bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi? EBA canlı ders uzaktan eğitim var mı? 10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...

10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin idari izinleri uzatıldı. Buna göre, tüm kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Böylelikle kamu personellerinin Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Öğretmenlerin de idari izinli olması nedeniyle 10-11-12 Mayıs dahil olmak üzere bu hafta yani 10-14 Mayıs tarihleri arasında okullar tatil olacak. EBA üzerinden canlı ders yapılmayacak.

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: SALGIN SÜRECİNDE EVLERDE EN BÜYÜK SINAVI ANNELERİMİZ VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın günlerinde zorlu sınav veren annelerin sesine kulak vermek için özel bir video klip hazırladı.

Videoda, söyleşi yapılan farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve salgının hayatları üzerindeki etkisini anlattı.

Özellikle uzaktan eğitim sırasında yaşadıklarına değinen anneler, bu süreçte iş yüklerinin arttığını ve çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini aktardı.

Videoyu "#Annemsayesinde" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi. Biz de onlara kulak verdik. Bir gün, bir hafta yetmez, anneler bir ömür baş tacımız."

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