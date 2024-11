Malcolm X’in ailesinden FBI ve CIA’ye 100 milyon dolarlık dava!

New York'ta, Malcolm X'in yaşayan aile bireylerinin avukatlığını yapan Ben Crump ve ekibi, siyahi liderin 59 yıl önce öldürüldüğü "Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi" adlı salonda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, suikastın düzenleneceğini bildikleri halde önlem almamakla suçlanan söz konusu devlet kurumlarına karşı 100 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı duyuruldu.

Crump, "21. yüzyılın en büyük düşünce liderlerinden Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduklarına inandığımız ABD hükümeti, FBI, CIA ve NYPD'ye karşı 100 milyon dolarlık davamızı resmen duyuruyoruz." dedi.

İnsan hakları avukatı, son 3 yıldır, "her gün, her hafta, her ay, yeni kanıtlar" ortaya çıkardıklarını, bunların hiç konuşulmayan, Malcolm X cinayetini açıklığa kavuşturacak nitelikte kanıtlar olduğunu savundu.

Malcolm X (Arşiv)

Siyahi avukat konuşmasına şöyle devam etti:

"Malcolm'un öldürüldüğü bu odada 9 gizli polis memurunun olduğunu biliyoruz. Ayrıca Eugene Roberts'ın da Nation of Islam (İslam Milleti) gibi siyah direniş örgütlerine, Malcolm X'in faaliyetlerine ve Afro-Amerikan birliği gibi örgütlere sızmakla görevli gizli siyah polis memurlarından biri olduğunu biliyoruz. Malcolm X suikastının her yerinde parmak izleri var ve sonunda bunu kanıtlayacak delillere sahip olduğumuza inanıyoruz."

Malcolm X davasının avukatı (AA)

KIZI SHABAZZ OLANLARI ANLATTI

Basın toplantısına katılan Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz da babasına suikast düzenlenen salonda o gün yaşananları anlattı.

Shabazz, cinayetin gerçekleşmesinden kısa süre önce, evlerinin kundaklanması, kız kardeşleriyle gittiği kreşe bombalı saldırı düzenlenmesi gibi geçmişteki olayları dile getirdi.

Malcolm X'in kızı Şahbaz SETA'da yaptığı bir konuşma esnasında (SETA)

İlyasah Shabazz, "5 kız kardeşim adına, babamızın suikastı için adalet ararken, yetenekli ve etik uzmanlardan, hukuk uzmanlarından oluşan bir grupla burada durmaktan ve hakikatin tarihe kaydedilmesinden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Mlacolm X eşi Betty ve kızları (Arşiv)

MALCOLM X SUİKASTI

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te 39 yaşındayken, Harlem'de, eski adıyla Audubon Ballroom olarak bilinen konferans salonundaki konuşması sırasında, kimliği belirsiz kişilerin kendisine ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Mlacolm X suaikastı (Arşiv)

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmamış, suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'i öldürmekten hüküm giyen Aziz Muhammed ve Halil İslam'ın durumu, Netflix'te 2020'de Malcolm X hakkında yayınlanan belgeselden sonra tekrar incelemeye alınmıştı.

Malcolm X suikastı (Arşiv)

Söz konusu belgeselde Malcolm X'in katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve bu kişilerin haksız yere hapis yattıkları, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtilmişti.

HAKSIZ HÜKÜM GİYEN İKİ SANIĞA TAZMİNAT ÖDENMİŞTİ

İncelemelerin ardından Kasım 2021'de, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, iki sanık hakkında suçlamaların düşürüldüğünü ilan etmişti.

Malcolm X suikastı (Arşiv)

20 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Muhammed'e kurumlara karşı açtığı davada 26 milyon dolar, 2009'da hayata gözlerini yuman İslam'ın ailesine de 10 milyon dolar tazminat ödenmişti.

MEKTUP İFŞA EDİLMİŞTİ

Aynı yıl, NYPD polisi Raymond Wood'un akrabaları, 2011'de yazdığı ve New York Polis Departmanı ile FBI'ın suikastın ayrıntılarını örtbas ettiğini iddia eden bir mektubu ifşa etmişti.

Wood mektubunda, Malcolm X'in güvenlik ekibinin üyelerinin, suikasttan günler önce tutuklanabilmeleri için suç işlemeye ikna etmeye zorlandığı bilgisine yer vermişti.

MALCOLM X KİMDİR?

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te 8 çocuklu bir ailenin oğlu olarak Nebraska'da dünyaya geldi. Malcolm'un babası Earl Little, siyahilerin hiçbir zaman özgür olmayacağını ve Afrika'ya geri dönmeleri gerektiğini savunan bir rahipti.

Malcolm X (Arşiv)

Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri alan ve 1929'da evi ateşe verilen Earl Little, 1931'de suikaste kurban gitti. Malcolm X'in annesinin akli dengesini yitirmesi ve hastaneye yatırılmasının ardından Malcolm X ve 7 kardeşi koruyucu ailelere verildi.

HAPİSHANE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Massachusetts'deki bir koruyucu ailenin yanında büyüyen Malcolm X, ortaokulda eğitimini bırakarak çalışmaya başladı.

New York'un suçla özdeşlendirilen mahallesi Harlem'e yerleşen ve çeşitli olaylara karışan Malcolm, 1946'ta hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi. Hapishane yıllarıyla Malcolm'un hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri de başlamış oldu.

Malcolm X (Arşiv)

Demir parmaklıklar ardındayken yarım bıraktığı eğitimi sürdürme kararı alan ve günlerini hapishanedeki kütüphanede geçirmeye başlayan Malcolm X, o yılları, "Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer, bana sorulursa, üniversiteden sonra, hapishanedir." ifadeleriyle özetledi.

İSLAMİYETİ SEÇTİ

Malcolm X, kendisini hapishanede ziyarete gelen kardeşlerinin de etkisiyle, siyahi milliyetçiliği savunan Elijah Muhammed önderliğindeki "Nation of Islam (İslam Milleti)" hareketinin görüşlerini benimsedi ve İslamiyeti seçti.

Malcolm X (Arşiv)

1952'de özgürlüğüne kavuşan Malcolm, İslam Milleti hareketine katıldı ve köleliği simgelediği gerekçesiyle Little soyadını bırakarak, davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için "X" soyadını aldı.

500 ÜYEDEN 30 BİNE ULAŞTI

Malcolm, karizmatik duruşu, açık sözlülüğü ve güçlü hitabeti sayesinde kısa sürede İslam Milleti hareketinin ve siyahilerin haklarının güçlü bir sesi oldu.

İslam Milleti adına televizyon ve radyo programlarına katılan, köşe yazıları yazan, büyük kitlelere hitap eden Malcolm sayesinde hareketin, 1952'de 500 olan üye sayısı 1963'te 30 bine ulaştı.

Muhammed Ali ve Malcolm X (Arşiv)

Ancak, Malcolm'un bu kadar göz önünde olması hem basının hem de ABD yönetiminin dikkatini çekti ve FBI, hareketin peşine düştü.

"MUSLIM MOSQUE" HAREKETİNİ KURDU

Daha önce de çeşitli konularda anlaşmazlıklar yaşadığı Elijah Muhammed'in, hareketteki birçok kadınla ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine Malcolm X, 1964'te İslam Milleti ile bağlarını kopararak, "Muslim Mosque" (Müslüman Camisi) hareketini kurdu.

Malcolm X ve Muhammed Ali (Arşiv)

Aynı yıl hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye giden Malcolm X, burada beyaz Müslümanlarla tanıştı ve birçoğuyla dostluk kurarak fikirlerini geliştirdi.

IRK PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İÇİN İSLAM'I ANLAMAK

Siyahi milliyetçilikten vazgeçen Malcolm X, mücadelesini sadece siyahiler için değil tüm ırk ve etnik kökenden insanların hakları için sürdürmeye karar verdi.

Malcolm X ve Muhammed Ali (Arşiv)

Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El Hac Malik Şahbaz ismini kullanmaya başladı.

TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI

Daha önceki dönemlerde de çeşitli tehditler alan Malcolm X, siyahi ırkçılıktan vazgeçtiği gerekçesiyle İslam Milleti üyelerinden de tehditler almaya başladı ve güvenlik önlemlerine başvurdu.

Malcolm X (Arşiv)

Malcom X'in, eşi Betty ve 4 kızı ile yaşadığı New York'un East Elmhost mahallesindeki evi, 15 Şubat 1965'te bombalandı, şans eseri kimse yara almadı.

49 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Malcolm X, bu olaydan 6 gün sonra 21 Şubat 1965'te Harlem'deki Audubon Balo Salonu'nda bir konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu.

Hastaneye kaldırılan Malcolm X kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Malcolm X'in 27 Şubat 1965'te düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Malcolm X ve Muhammed Ali (Arşiv)

İNSANLARA İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETTİ

İslam Milleti üyesi üç kişinin cinayet suçundan mahkum edilmesine rağmen suikastin arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Malcolm X (Arşiv)

Malcolm X'in hem zorluklar ve mücadeleyle dolu hayatı hem de düşünceleri hayattayken olduğu gibi, öldükten sonra da insanlara ilham kaynağı olmaya devam etti.