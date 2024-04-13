ABD ve İsrail'de savaş alarmı! Orta Doğu'da gerilim: Biden gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a dönüyor
1 Nisan'da İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda yaşanan ölümler, İsrail ile İran arasındaki gerilimi artırdı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.
Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.
Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.
Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi.
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "İlk daha saldırının yapıldığı gün Dışişleri sözcüsü Matthew Miller, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cevap verdi. "Biz İsrail'in yaptığı konusunda bir bilgimiz yok. Teyit etmeye çalışıyoruz. Zaten biz bölgesel savaş yayılma gibi politikalara karşıyız." Dedi. Bu açıklama ile Amerika'nın saldırıdan haberi var mı yok mu? Sorusunda da cevap oldu. Amerika'nın bana göre genel politikası böyle bir savaşın yayılmasından yana değil. Çünkü bana göre bu Amerika için felaketin başlangıcı olur. İş bir an önce küresel döner." dedi.
"İSRAİL AMERİKA'YA DANIŞMADAN BİR YERİ VURMAZ"
Siyaset Bilimci Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay, "Bu savaş başlarsa Netanyahu gider. Amerika bu saldırıyı biliyordu. İsrail Amerika'ya danışmadan bir yeri vurmaz. ABD İran'ın nereye vuracağını biliyor mu? Biliyor. Bunu İsrail'de biliyor. Peki mevzu ne? Şam meselesi 1 Nisan'da oldu. Bu Netanyahu için büyük bir zafer. Çünkü elinden yavaş yavaş kaçmakta olan o manevi Amerikan desteğini eline alıyor.
İSRAİL-İRAN GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.
Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
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