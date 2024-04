ABD ve İsrail’de savaş alarmı! Orta Doğu’da gerilim: Biden gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray’a dönüyor

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.

Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "İlk daha saldırının yapıldığı gün Dışişleri sözcüsü Matthew Miller, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir cevap verdi. "Biz İsrail'in yaptığı konusunda bir bilgimiz yok. Teyit etmeye çalışıyoruz. Zaten biz bölgesel savaş yayılma gibi politikalara karşıyız." Dedi. Bu açıklama ile Amerika'nın saldırıdan haberi var mı yok mu? Sorusunda da cevap oldu. Amerika'nın bana göre genel politikası böyle bir savaşın yayılmasından yana değil. Çünkü bana göre bu Amerika için felaketin başlangıcı olur. İş bir an önce küresel döner." dedi.





"İSRAİL AMERİKA'YA DANIŞMADAN BİR YERİ VURMAZ"

Siyaset Bilimci Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay, "Bu savaş başlarsa Netanyahu gider. Amerika bu saldırıyı biliyordu. İsrail Amerika'ya danışmadan bir yeri vurmaz. ABD İran'ın nereye vuracağını biliyor mu? Biliyor. Bunu İsrail'de biliyor. Peki mevzu ne? Şam meselesi 1 Nisan'da oldu. Bu Netanyahu için büyük bir zafer. Çünkü elinden yavaş yavaş kaçmakta olan o manevi Amerikan desteğini eline alıyor.