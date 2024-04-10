İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek: Güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz

Biden, Kişida ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve bu bağlamda hem Gazze'deki krize hem de İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.



"TEHDİTLERE KARŞI İSRAİL'E OLAN GÜVENLİK TAAHHÜDÜMÜZ SARSILMAZ"

"İran'ın İsrail'e yönelik ciddi saldırı tehdidini de görüşmemizde ele aldık. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz." şeklinde konuşan Biden, İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.