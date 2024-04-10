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İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek: Güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! ABD Başkanı Biden’dan İran tehdidine karşı İsrail’e tam destek: Güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz

İran ve İsrail hattında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Biden, Gazze'ye son günlerde artan insani yardımın yeterli olmadığını ve Netanyahu yönetiminden daha fazla yardım girmesine izin vermesini istediğini söyledi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde (01.04.2024) İran Devrim Muhafızları Ordusu, Şam'daki diplomatik misyonuna "İsrail'in düzenlediği" saldırıda 2 generalin de aralarında olduğu 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail'in Şam saldırısı sonrası Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Son olarak Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Biden, Kişida ile görüşmelerinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve bu bağlamda hem Gazze'deki krize hem de İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

"TEHDİTLERE KARŞI İSRAİL'E OLAN GÜVENLİK TAAHHÜDÜMÜZ SARSILMAZ"
"İran'ın İsrail'e yönelik ciddi saldırı tehdidini de görüşmemizde ele aldık. Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz." şeklinde konuşan Biden, İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.


NETANYAHU'YA "GAZZE'YE DAHA FAZLA YARDIM GİRMELİ" UYARISI
Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde Gazze'deki krizi kapsamlı şekilde ele aldıklarını ve bu konudaki endişelerini kendisine açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

ABD Başkanı, Gazze'ye son günlerde artan insani yardımın yeterli olmadığını ve Netanyahu yönetiminden daha fazla yardım girmesine izin vermesini istediğini aktardı.

Biden, sivil kayıplarının azaltılması konusunu da gündeme getirdiğini ve bu konudaki rahatsızlığını Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

"Hamas'a (ateşkes anlaşması taslağı) sunuldu, yaptığımız öneriyi değerlendirip ilerlemeleri gerekiyor. Rehinelerin ait oldukları evlerine dönmesi gerekiyor, aynı zamanda 6 haftalık bir ateşkese hemen ihtiyacımız var." diyen Biden, Gazze'deki insani krizin tırmanmaması için insani yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bunun ateşkes anlaşmasıyla yakından ilgili olduğunu söyledi.

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