Londra’da özgürlük yok soykırıma destek var! Filistin’i destekleyen Yahudi aktivist tutuklandı: Doğduğum yer İsrail, suç ortağı olmanızı istiyor

Bunlardan biri olan İnsan Hakları Savunucusu ve aktivist olan Yahudi Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.

"İSRAİL SUÇ ORTAĞI ARIYOR"

Ailesi de Naziler tarafından katledilen Yael Kahn, İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurguladı. Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çekti. Kahn, "Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor" dedi ve "Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Yazıklar olsun" diye ekledi. Kahn, Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıktığını ifade etti.

Seems like @metpoliceuk have apprehended one of the hate marchers that @SuellaBraverman warned them about. It seems that the supporters of #Gazagenocide were right, central London is not a safe place for Jews, esp those whose family were killed in the Holocaust. pic.twitter.com/OfnWjh2pYr