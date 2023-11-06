Londra’da özgürlük yok soykırıma destek var! Filistin’i destekleyen Yahudi aktivist tutuklandı: Doğduğum yer İsrail, suç ortağı olmanızı istiyor
Gazze’deki yoğun bombardımanlarıyla bir aydır insan kıyımı yapan katil İsrail’i protesto eden Yahudi bir aktivist neo-Nazi İsrail’e karşı durdu. Elinde Filistin bayrağıyla meydana çıkan Yael Kahn isimli kadın, işgalci İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını ifade etmesi üzerine Londra’da tutuklandı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Kahn’ın “Doğduğum yer İsrail, suç ortağı olmanızı istiyor” ifadeleri dikkat çekti.
1948 yılından bu yana Filistinlilere zulüm olan işgalci İsrail, son 1 aydır Gazze'ye yağdırdığı bombalarla binlerce cana kıydı. ABD ve Batılı ülkeler soykırımı koşulsuz destekliyor.
YAHUDİ AKTİVİST ZALİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Batı'da bu haksızlığa ve zalimliğe tepki gösteren de pek çok insan var. Binlerce kişi meydanlara çıkarak Filistin'e özgürlük sloganları atıyor.
Bunlardan biri olan İnsan Hakları Savunucusu ve aktivist olan Yahudi Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.
"İSRAİL SUÇ ORTAĞI ARIYOR"
Ailesi de Naziler tarafından katledilen Yael Kahn, İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurguladı. Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çekti. Kahn, "Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor" dedi ve "Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Yazıklar olsun" diye ekledi. Kahn, Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıktığını ifade etti.
Seems like @metpoliceuk have apprehended one of the hate marchers that @SuellaBraverman warned them about. It seems that the supporters of #Gazagenocide were right, central London is not a safe place for Jews, esp those whose family were killed in the Holocaust. pic.twitter.com/OfnWjh2pYr— Fahad Ansari 🇵🇸 (Stop the Gaza genocide) (@fahadansari) November 5, 2023
TUTUKLANDI!
Kahn yaptığı bu eylemi nedeniyle tutuklandı. Soykırımcı İsrail zulmüne karşı çıkmanın bile Avrupa ülkelerinde tutuklanma nedeni olması ise Batı'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.
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