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Terör örgütü PKK-YPG Haseke'de 2 kız çocuğunu kaçırdı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Terör örgütü PKK-YPG Haseke’de 2 kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Kamışlı ilçesinden 2 kız çocuğunu daha kaçırdı. Örgüt kaçırdığı çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG, çeşitli uluslararası sözleşme ve düzenlemeleri ihlal ederek kaçırdığı çocukları saflarına katmayı sürdürüyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, yaptığı açıklamada, 17 Ekim'de Haseke'nin Kamışlı ilçesinden 14 ve 15 yaşlarındaki S.Z.E ve M.A.H'nin teröristlerce kaçırıldığını söyledi. 

Ahmed, terör örgütünün kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini kaydetti. 

Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor. 

PKK/YPG'lı teröristler, temmuzda Haseke il merkezinden 6, Kamışlı ilçesinden 7, Münbiç ilçesinden 4 ve Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden bir çocuğu kaçırmıştı.

Birleşmiş Milletler ile PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(örgüt kadrosundaki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

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